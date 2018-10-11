В Самаре в реке под Южным мостом обнаружили труп человека

11 Окт. 10:54 2018-10-11T10:54:48+03:00

Труп несчастного нашли недалеко от Южного моста Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку

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Вчера вечером, 10 октября, неподалеку от Южного моста в областной столице был обнаружен труп мужчины. Водолазы из реки Самара извлекли труп мужчины.

- Тело неизвестного достали на берег реки примерно в 23-55. Явных признаков насильственной смерти на погибшем зафиксировано не было. Сейчас эксперты выясняют причины гибели человека и уточняют сведения о его личности, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели ПСС Самарской области. Использовалось одно транспортное средство для поиска утопленника.

Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Назначено судебно-медицинское исследование. Стражи порядка не исключают, что трагедия произошла в результате несчастного случая.