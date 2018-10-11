Курумоч на взлете: пассажиропоток самарского аэропорта продолжает расти

11 Окт. 11:03 2018-10-11T11:03:01+03:00

За девять месяцев этого года пассажиропоток Курумоча вырос до 2,4 млн пассажиров

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Самарский аэропорт Курумоч подвел итоги работы в январе-сентябре этого года. За 9 месяцев производственные службы самарского аэропорта обслужили 2,4 млн пассажиров, в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года пассажирские перевозки выросли на 19,7%. Так на внутрироссийских направлениях аэропорт обслужил 1,75 млн пассажиров, это на +24,5% больше, чем за этот же период времени 2017 года, а на международных направления – 648,6 тыс. пассажиров, что +8,3% больше, чем в прошлом году.

Кстати, в январе-сентябре этого года в расписание Курумоча добавлены международные рейсы в Болонью, Баку, Шарджу, увеличилась частота вылетов в Дубай, Пхукет, Нячанг, Утапао.

Развиваются и внутренние направления. Авиакомпании нарастили количество вылетов в Волгоград, Ижевск, Краснодар, Мирный, Новосибирск, Ростов, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск.

По итогам 9 месяцев в ТОП-10 наиболее популярных направлений попали: Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Дубай, Екатеринбург, Сургут, Стамбул и Даламан.