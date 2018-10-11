В Самаре директор турфирмы тратил деньги клиентов на себя

11 Окт. 11:15 2018-10-11T11:15:35+03:00

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Советский районный суд Самары вынес приговор 35-летнему директору одной из туристических фирм. Мужчину уличили в мошенничествах с путевками.

По версии правоохранителей, в 2015 году руководитель турфирмы заключил 5 договоров с клиентами на оказание туристических услуг на общую сумму 346 тысяч рублей. После этого он должен был забронировать туры, но так и не сделал этого. Все полученные деньги он просто потратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на 1,5 года. Кроме того, 10% его заработка будет ежемесячно удерживаться в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.