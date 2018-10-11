Руководителя департамента образования Самары могут найти в гимназии №3

11 Окт. 11:21 2018-10-11T11:21:44+03:00

В начальники над всеми городскими школами прочат директора гимназии Светлану Ильину

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Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян, а вот место руководителя департамента образования Самары остается вакантным. Лилия Галузина, которая возглавляла ведомство с февраля 2014 года, написала заявление об уходе пособственному желанию. Кто пока займет место - официально не объявлено. Однако эксперты, близкие к отрасли, прочат на это место директора гимназии №3 Светлану Ильину.

- Среди родителей давно ходят слухи о повышении для Светланы Сергеевны. Для нас это даже грустно: Светлана Сергеевна отличный руководитель, гимназия при нй стала лучшим учебным заведением, - рассказали КП-Самара родители учеников гимназии.

Рокировка вполне возможная: гимназия №3 считается одной из лучших в городе, в серьезных скандалах не замечена. Светлана Ильина становилась учителем года - 2006 по Самарской области, лучшим директором в 2013 году, она является членом Единой России и председателем комиссии по образованию и науке Общественной палаты.

Что говорила про образование в Самаре Лилия Галузина на радио КП-Самара:

В радиостудии "КП" - руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина 00:00 00:00

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