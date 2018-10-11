Голосуй за «АКОМ»! Компания вошла в шорт-лист номинантов на премию "Сделано в России - 2018"

11 Окт. 11:45 2018-10-11T11:45:55+03:00

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"Сделано в России" имеет богатую идейную основу. Как давно вы слышали фразу: "Этот продукт нужно брать, ведь он сделан в России"? Цель проекта "Сноба" — внести свою лепту в историю, повысив при этом престиж отечественной промышленности, культуры, спорта, науки. За годы своего существования премия становится все более популярной и охватывает всё большую аудиторию.

На сайте интернет-журнала «Сноб» опубликован шорт-лист номинантов на премию «Сделано в России — 2018». Принять участие в голосовании могут все желающие. Победители в восьми номинациях будут определены на торжественной церемонии, приуроченной к 10-летию проекта «Сноб», в середине ноября.

Компания «АКОМ» - заявлена в номинации «Бизнес» - «За создание конкурентоспособного производства аккумуляторных батарей в России и успешную политику импортозамещения на рынке».Проект ориентирован на русскоязычную аудиторию,проживающую не только в РФ, но и по всему миру. Участие «ГК АКОМ» в премии журнала «Сноб» означает международное признание достижений компании.

Поддержать «Группу компаний АКОМ» можно проголосовав на странице конкурса.