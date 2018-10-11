Стали известны победительницы конкурса "Мисс купальник - 2018" в Самаре

11 Окт. 11:43 2018-10-12T08:33:40+03:00

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В Самаре завершился конкурс "Мисс купальник - 2018". Победительницами его стали Марина Петрова, Светлана Анайкина, Ксения Сафронова. Приглашаем самарских красавиц за подарками в редакцию КП-Самара на ул. Лесная, 9. Награждение состоится 18 октября, в 17.00.

- Поздравляем победительниц конкурса и приглашаем девушек активнее участвовать в наших соревнованиях. Наш фотограф Светлана Маковеева ищет новых моделей, которые могут появиться на последней полосе нашей газеты, - рассказала редактор "Комсомольской правды" Айна Утибаева.