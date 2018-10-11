В Самаре собираются провести в один день три марша против пенсионной реформы

11 Окт. 11:52 2018-10-11T11:52:40+03:00

Предполагается, что в акциях протеста примут участие около 500 человек

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Самарские коммунисты намерены провести в октябре несколько акций против пенсионной реформы и с требованием вернуть льготы пенсионерам.

Так, ранее они планировали провести 13 октября митинг и марш на площади имени В.В. Куйбышева, однако согласовать их не удалось. В итоге представители КПРФ теперь намерены митинговать 20 октября в 11:00 в сквере «Родина» на Безымянке. Эту акцию власти города согласовали.

Кроме того, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев подал в мэрию уведомления о проведении 27 октября в центре города еще трех маршей протеста. Выбор пал на следующие площадки: проезжая часть улицы Молодогвардейской до участка дороги напротив здания областного правительства; проезжая часть проспекта Ленина от дома № 12А по проспекту Ленина до дома № 31А по улице Ново-Садовой; проезжая часть улицы Ново-Садовой от дома № 126 по улице Ново-Садовой до пересечения с проспектом Масленникова (проезжая часть), либо площадки у зданий 106г и 106к115. Марши планируется провести с 14:00 до 16:00. Предполагаемое количество участников – 500 человек.