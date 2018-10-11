2018-10-11T11:57:07+03:00
Экономика

Кредитный портфель экспортеров Россельхозбанка вырос до 460 млрд рублей

Банк - главный финансовый партнер российских аграриев
Кирилл КАРИМОВ
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Кредитный портфель клиентов-экспортеров АО «Россельхозбанк» увеличился с начала 2018 года на 18,5% и достиг 460 млрд рублей, из них 142,7 млрд рублей приходится на экспортеров продукции АПК. Об этом сообщил Председатель Правления

АО «Россельхозбанк» Борис Листов в ходе 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018». Организатор мероприятия Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Россельхозбанк является главным финансовым партнером российских аграриев, в том числе кредитует участников внешнеэкономической деятельности. Обладая значительными компетенциями в аграрной сфере, банк оказывает сельхозтоваропроизводителям экспертную и консультационную поддержку, что позволяет оптимизировать условия заключения кредитных сделок с получением финансовой государственной поддержки на наилучших для клиента условиях. С начала года Россельхозбанк направил на развитие агропромышленного комплекса страны свыше 786 млрд рублей.

«Россия ставит перед собой масштабные цели – наращивание экспортного потенциала, повышение экономической эффективности сельхозпроизводителей и качества их продукции. Россельхозбанк готов идти с клиентами на международные рынки. Уже сейчас доля клиентов-экспортеров в общем портфеле банка превышает 21%. За девять месяцев 2018 года мы предоставили экспортным предприятиям свыше 245 млрд рублей, из них 80,6 млрд рублей экспортерам сельхозпродукции. В планах банка наращивать объемы кредитования экспортно ориентированных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Россельхозбанк как главный финансовый партнер российских аграриев ежегодно выступает генеральным спонсором выставки «Золотая осень». В этом году на мероприятии топ-менеджмент Россельхозбанк проведет рабочие встречи с руководителями российских регионов, а также заключит ряд соглашений, предусматривающих реализацию крупных инвестиционных проектов.

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