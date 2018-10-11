В Жигулевске пьяный водитель «Шевроле» снес опору и отправил свою пассажирку в больницу

11 Окт. 12:09 2018-10-11T12:09:18+03:00

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В среду, 10 октября, около 23:10 на улице Ткачева в Жигулевске произошло серьезное ДТП. Там водитель иномарки "уронил" световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 35-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны улицы Ленина в направлении улицы Фрунзе. В районе дома №80 по улице Ткачева автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору. Удар был такой силы, что опора не устояла и рухнула, повиснув на проводах. Что касается иномарки, то у нее оказалась разбита вся правая часть.

Столб не устоял после встречи с иномаркой

В результате случившегося пострадала 37-летняя пассажирка «Шевроле», которая находилась на правом переднем сиденье. Женщину с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.