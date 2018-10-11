2018-10-11T12:32:49+03:00
Общество

Во время запуска самарской ракеты «Союз» произошла авария

Экипаж не пострадал и возвращается на Землю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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В четверг, 11 октября, во время старта ракеты-носителя «Союз», которая должна была доставить корабль с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на МКС, произошла авария. По предварительным данным, отключились двигатели второй ступени. Известно, что экипаж не пострадал, они должны совершить аварийную посадку в Казахстане. Отметим, что Роскосмос вел прямую трансляцию запуска ракеты, но через несколько минут после ЧП ее отключили.

- Сработала система аварийного спасения, корабль «Союз МС-10» совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга, - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, что новый экипаж МКС должен был впервые провести в космосе эксперимент по 3D-печати тканей мыши. Кроме того, его задачами были выход в открытый космос, работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем МКС, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок.

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