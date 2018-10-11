Тольяттинская «Лада» сыграла вничью 1:1 с клубом «Зенит-Ижевск»

11 Окт. 12:28 2018-10-11T12:28:37+03:00

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Футбольные «Лада-Тольятти» и «Зенит-Ижевск» не смогли выявить победителя в 13 туре ПФЛ группы «Урал-Приволжье». Матч проходил в Ижевске и закончился со счетом 1:1.

Счет в игре открыли гости. На 14 минуте встречи футболисты «Лады» убежали в контратаку, завершил которую точный удар Никиты Ярославкина. Отыгрались хозяева через 3 минуты. Отличился Алексей Турик.

«Лада» и «Зенит-Ижевск» набрали по 12 очков, как и «Челябинск» и «Урал-2». Все 4-е команды делят 7-10 места. Другая команда из Самарской области «Сызрань-2003» занимает 5 строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе.