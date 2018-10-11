В Самарской области спасатели всю ночь искали заблудившихся в лесу мужчин
Через несколько часов блужданий «потеряшки» сами вышли из леса
Фото: ПСС Самарской области
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В среду, 10 октября, в Ставропольском районе произошло ЧП. Там в лесу рядом с поселком городского типа Яблоневый овраг потерялись двое мужчин.
На поиски «потеряшек» отправились спасатели ПСО Жигулевска. Они искали мужчин на протяжении всей ночи - с 21:40 до 7:45.
- Утром мужчины сами вышли из леса на проселочную дорогу. Там они встретили спасательный автомобиль, - рассказали в ПСС Самарской области.
Как отмечают спасатели, поиски затянулись из-за того, что мужчины не всегда выходили на связь, путались в ориентирах и не могли точно сказать, где именно они находятся.