В Самарской области спасатели всю ночь искали заблудившихся в лесу мужчин

11 Окт. 12:53 2018-10-11T12:53:37+03:00

Через несколько часов блужданий «потеряшки» сами вышли из леса

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В среду, 10 октября, в Ставропольском районе произошло ЧП. Там в лесу рядом с поселком городского типа Яблоневый овраг потерялись двое мужчин.

На поиски «потеряшек» отправились спасатели ПСО Жигулевска. Они искали мужчин на протяжении всей ночи - с 21:40 до 7:45.

- Утром мужчины сами вышли из леса на проселочную дорогу. Там они встретили спасательный автомобиль, - рассказали в ПСС Самарской области.

Как отмечают спасатели, поиски затянулись из-за того, что мужчины не всегда выходили на связь, путались в ориентирах и не могли точно сказать, где именно они находятся.