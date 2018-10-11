2018-10-11T13:24:41+03:00
Общество

Жительница Самарской области прятала от приставов две иномарки, которые проходили по уголовному делу

За сокрытие вещдоков женщине назначили крупный штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы нашли иномарки в селе под ТольяттиПриставы нашли иномарки в селе под ТольяттиФото: Архив "КП"
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Судебные приставы Самарской области нашли в селе под Тольятти две иномарки: Mercedes и Toyota, которые проходили по уголовным делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков в качестве вещдоков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Так, ранее Автозаводской районный суд Тольятти постановил взыскать эти машины с местной жительницы в пользу государства, поскольку они были приобретены в результате совершения преступлений. Однако женщина проигнорировала решение служителей Фемиды. В связи с этим приставы, пригрозив тольяттинке административным и уголовным наказанием, потребовали предоставить машины в течение двух дней. Но никакой реакции с ее стороны не последовало. В итоге женщину оштрафовали на 2 тысячи рублей, а иномарки объявили в розыск.

Приставы нашли машины и изъяли их. Что касается женщины, то суд признал ее виновной по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Также ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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