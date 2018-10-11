Самарским пенсионерам не стали повышать прожиточный минимум
Кабинет министров Самарской области одобрил законопроект об установлении прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Согласно документу, в следующем году его размер не изменится. Он сохранится на уровне 2018 года и составит 8413 рублей.
Отметим, что сумму прожиточного минимума для пенсионеров решили не изменять впервые за несколько последних лет. К примеру, в 2015 году он равнялся 6420 рублям, в 2016 году его подняли до 7554 рублей, в 2017 году – до 8173 рублей, а в прошлом году увеличили на 240 рублей.
Напомним, что прожиточный минимум пенсионера используется для определения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае, если их пенсия не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера по области.