Самарским пенсионерам не стали повышать прожиточный минимум

11 Окт. 13:44 2018-10-11T13:44:39+03:00

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год оставили на уровне этого года Фото: Евгения ГУСЕВА

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Кабинет министров Самарской области одобрил законопроект об установлении прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Согласно документу, в следующем году его размер не изменится. Он сохранится на уровне 2018 года и составит 8413 рублей.

Отметим, что сумму прожиточного минимума для пенсионеров решили не изменять впервые за несколько последних лет. К примеру, в 2015 году он равнялся 6420 рублям, в 2016 году его подняли до 7554 рублей, в 2017 году – до 8173 рублей, а в прошлом году увеличили на 240 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум пенсионера используется для определения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае, если их пенсия не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера по области.