2018-10-11T13:44:39+03:00
Общество

Самарским пенсионерам не стали повышать прожиточный минимум

В 2019 году он также составит 8413 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год оставили на уровне этого годаПрожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год оставили на уровне этого годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Кабинет министров Самарской области одобрил законопроект об установлении прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. Согласно документу, в следующем году его размер не изменится. Он сохранится на уровне 2018 года и составит 8413 рублей.

Отметим, что сумму прожиточного минимума для пенсионеров решили не изменять впервые за несколько последних лет. К примеру, в 2015 году он равнялся 6420 рублям, в 2016 году его подняли до 7554 рублей, в 2017 году – до 8173 рублей, а в прошлом году увеличили на 240 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум пенсионера используется для определения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае, если их пенсия не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера по области.

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