2018-10-11T14:00:52+03:00
Общество

Видимо, давно не мылся: юноша в Самаре пытался вынести из магазина 20 бутылочек шампуня

Хитрого покупателя заметил продавец и вызвал полицию
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре кто-то решил поживиться шампунемВ Самаре кто-то решил поживиться шампунем
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В Самаре покупатель собирался украсть из магазина двадцать бутылочек шампуня. Размер добычи воришки составлял 6000 рублей. Но выйти из магазина с похищенным он не смог: продавец, увидев нагруженную фигуру что-то заподозрил и вызвал полицию.

- Виновником переполоха оказался нигде не работающий молодой человек 20 лет, против него возбудили уголовное дело по статье "грабеж".Он может лишиться свободы на срок до 4 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщается, что мужчина просто долго ходил по магазину и потом попытался выйти, не заплатив. Полицейские разбираются в происшествии. Зачем мужчине понадобилось столько шампуня, не объясняется. Возможно, он долго не мылся.

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