АвтоВАЗ запустил в Тольятти производство LADA XRAY Cross

11 Окт. 14:00 2018-10-11T14:02:04+03:00

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В четверг, 11 октября, АвтоВАЗ объявил о старте серийного производства автомобилей LADA XRAY Cross.

Флагман семейства XRAY, который впервые показали на московском автосалоне ММАС-2018, отличается повышенной проходимостью, брутальным стилем и новым уровнем комфорта. У этой модели был увеличен дорожный просвет - со 195 мм до 215 мм, а также усилен подрамник силового агрегата. Кроме того, для LADA XRAY Cross были разработаны новые настройки системы контроля устойчивости. Также автомобиль оснастили специальным джойстиком, который позволяет включить алгоритмы для включения режимов преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим.

- Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля. Также в кроссовере увеличено пространство для пассажиров заднего сиденья, введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, - сообщает АвтоВАЗ.

Как отмечают представители компании, в процессе разработки LADA XRAY Cross был проведен полный цикл самых разнообразных тестов. Испытания машины проводились как на севере страны – в Сургуте, так и на юге – в Сочи. Цены и комплектации новой модели АвтоВАЗ сообщит в ближайшее время.