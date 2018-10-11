«Отметили день призывника»: в Кинеле бронемашина протаранила KIA

11 Окт. 15:32 2018-10-11T15:33:37+03:00

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В четверг, 11 октября, на центральной площади Кинеля – площади Мира – проходили праздничные мероприятия, посвященные дню призывника. Ради такого события туда согнали военную технику и устроили показательные выступления.

Празднование дня призывника закончилось ДТПФото: Соцсети

После того, как жители впечатлились увиденным, бронемашины отправились восвояси. Правда, удалось это сделать не всем. На одном из перекрестков прямо под колеса БРДМ-2 выкатилась девушка на автомобиле KIA. По словам очевидцев, автомобилистка проигнорировала знак «Уступи дорогу» и, видимо, здравый смысл.

Судя по фотографиям, которые местные жители опубликовали в соцсетях, удар пришелся на левую часть легковушки, ее кузов даже повело немного в сторону. Однако, несмотря на значительные повреждения машины, автомобилистка почти не пострадала. По предварительным данным, она получила легкие травмы головы. В настоящее время детали ДТП устанавливают полицейские.