«Отметили день призывника»: в Кинеле бронемашина протаранила KIA
В четверг, 11 октября, на центральной площади Кинеля – площади Мира – проходили праздничные мероприятия, посвященные дню призывника. Ради такого события туда согнали военную технику и устроили показательные выступления.
Празднование дня призывника закончилось ДТПФото: Соцсети
После того, как жители впечатлились увиденным, бронемашины отправились восвояси. Правда, удалось это сделать не всем. На одном из перекрестков прямо под колеса БРДМ-2 выкатилась девушка на автомобиле KIA. По словам очевидцев, автомобилистка проигнорировала знак «Уступи дорогу» и, видимо, здравый смысл.
Судя по фотографиям, которые местные жители опубликовали в соцсетях, удар пришелся на левую часть легковушки, ее кузов даже повело немного в сторону. Однако, несмотря на значительные повреждения машины, автомобилистка почти не пострадала. По предварительным данным, она получила легкие травмы головы. В настоящее время детали ДТП устанавливают полицейские.
KIA после встречи с бронемашинойФото: Соцсети