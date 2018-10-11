2018-10-11T16:09:16+03:00
Общество

Расскажут об инновациях: в Самаре пройдет управленческий форум о цифровых технологиях

В нем примут участие более 300 руководителей, директоров по маркетингу и IT
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На форуме участники смогут установить новые деловые контакты, найти партнеров с готовыми решениями для ускорения бизнеса, расширить круг клиентовНа форуме участники смогут установить новые деловые контакты, найти партнеров с готовыми решениями для ускорения бизнеса, расширить круг клиентов
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В Самаре 14 и 15 ноября пройдет управленческий форум о цифровых технологиях «DIGITAL-трансформация». В нем примут участие представители прогрессивных компаний Самары, Москвы, Ульяновска, Саратова и Казани.

- За последние два года в цифровых технологиях для бизнеса совершен серьезный прорыв. Облачные технологии, искусственный интеллект, инновационные ERP и CRM, интернет вещей, виртуальные роботы резко меняют бизнес-процессы в менеджменте, маркетинге, производстве, финансах, логистике. Каждый день в мире появляются сотни новых решений в области digital, - рассказывают организаторы форума. - Проведение мероприятия такого масштаба и качества стало возможным благодаря генеральному партнеру форума Поволжскому филиалу ПАО «МегаФон».

В первый день мероприятия руководители и топ-эксперты по цифровизации доступным языком расскажут о стратегиях, инструментах и сервисах, которые стали драйверами изменений в бизнесе. Среди заявленных тем: использование нейронных сетей для автоматизации интеллектуального труда (спикер - Роман Постников «oneFactor», Москва); технологии создания кроссканальной системы в маркетинге, которая позволит повысить отдачу рекламы (спикер - Алексей Иванов «ESEE-marketing», официальный партнер по обучению Яндекс, Москва); цифровое предприятие, практическое решение МегаФона (спикер - Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию IoT-продуктов корпоративного бизнеса «МегаФон», Москва).

На второй день запланированы бизнес-экскурсии на предприятия, которые совершили прорыв в цифровизации и автоматизации.

- Опыт спикеров, предложенные ими практические инструменты одинаково успешно могут применяться в любой компании, независимо от сферы ее деятельности и масштабов. В форуме примут участие более 300 руководителей, директоров по маркетингу и IT. Это отличная площадка для успешного взаимодействия разработчиков, интеграторов и руководителей компаний, - рассказывают организаторы.

На форуме участники смогут установить новые деловые контакты, найти партнеров с готовыми решениями для ускорения бизнеса, расширить круг клиентов.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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