2018-10-11T15:55:40+03:00
Общество

Миодраг Божович встретится с болельщиками «Крыльев Советов»

Фанатов команды ждет автограф и фотосессии с игроками и новым главным тренером
Анастасия ФИЛАТОВА
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Встреча с Миодрагом Божовичем и командой пройдет в ТРК "Космопорт"Встреча с Миодрагом Божовичем и командой пройдет в ТРК "Космопорт"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Новый главный тренер самарской футбольной команды «Крылья Советов» Миодраг Божович, а также сами игроки проведут встречу с болельщиками. Пообщаться с наставником и игроками команды самарцы смогут уже в эту пятницу, 12 октября, в 16:30 в торгово-развлекательном комплексе «Космопорт». Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

В рамках встречи болельщики смогут неформально пообщаться с футболистами и их новым наставником, поучаствовать в розыгрыше билетов на матч с «Зенитом», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 29 октября, а также в розыгрыше призов от «Крыльев». Помимо этого, фанатов ждут автограф и фотосессии с их любимыми игроками. Вход для всех свободный.

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