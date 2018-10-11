В Самарской области займутся восстановлением численности глухарей

11 Окт. 16:00 2018-10-11T16:12:50+03:00

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Единственный в европейской части России питомник по разведению тетеревиных птиц торжественно откроется в Самарской области 18 октября. Вольерный комплекс "Глухари" питомника Самарского зоопарка по разведению редких видов животных находится в поселке Формальный. Одна из главных задач питомника - восстановление численности глухарей в природе.

В Самарском зоопарке напомнили, что глухарь – это крупная птица из отряда курообразных, вид занесен в Красную книгу Самарской области. В регионе эти птицы встречается в хвойных и смешанных лесах. Свое название глухарь получил из-за того, что во время исполнения брачной песни он на некоторое время глохнет. Сейчас в питомнике 12 глухарей, привезенных из питомника Новосибирского зоопарка. Осенью сотрудники зоопарка заготавливают на зиму корма для этих птиц: дикие ягоды, ветки деревьев и кустарников и другие природные любимые лакомства этих птиц.