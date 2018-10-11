2018-10-11T16:24:37+03:00
Общество

На уборку снега с дорог у «Самара Арены» потратят более 40 млн рублей

Такую крупную сумму подрядчик получит всего за 1,5 месяца работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Деньги на зимнее содержание дорог у "Самара Арены" выделят из областного бюджетаДеньги на зимнее содержание дорог у "Самара Арены" выделят из областного бюджетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который возьмет на себя обязательства по содержанию дорог около стадиона «Самара Арена» в зимний период. Речь идет об улицах Арена 2018, Дальняя, 1-ая и 2-ая Стадионная, а также Проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и подземных пешеходных переходах возле спортобъекта.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит чистить и вывозить снег и мусор с дорог, смывать со стен переходов граффити, а также следить за состоянием светофоров, дорожных знаков и освещения. Содержанием дорог победитель аукциона, которого определят 1 ноября, будет заниматься всего полтора месяца: с 15 ноября по 31 декабря 2018 года. За эти работы ему заплатят 40,6 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

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