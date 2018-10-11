Обещали передать "взятку" полицейским: двое тольяттинцев попались на крупном мошенничестве

11 Окт. 16:44 2018-10-11T16:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле этого года обвиняемые получили от директора одного из ООО 15 млн рублей - часть от обещанных 25 млн рублей. При этом большая часть купюр была муляжом. Эти деньги злоумышленники якобы должны были передать сотрудникам полиции за помощь в возврате изъятых в ходе обыска документов и непривлечение этой женщины к ответственности за незаконное обналичивание денег. Сразу после получения денег обвиняемых задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в федеральный суд Автозаводского района Тольятти.