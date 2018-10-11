2018-10-11T18:54:42+03:00
Общество

Дмитрий Азаров вошел в число наставников конкурса управленцев «Лидеры России»

Губернатор будет давать задания конкурсантам из личной практики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет наставником второго конкурса управленцев «Лидеры России», старт которому был дан в Москве 10 октября. Его отобрали вместе с другими лучшими управленцами в области политики, госуправления, в бизнес-сфере. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году конкурс претерпел несколько изменений. К примеру, принять участие в нем теперь сможет управленец с гражданством любой страны, но достаточно неплохо владеющий русским языком. Кроме того, возрастной порог участника передвинули с 50 на 55 лет. Участников конкурса будут ждать задания из реальной практики наставников и 20 компаний-партнеров.

- Этап регистрации будет проходить всего две недели. Регистрация закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Каждый участник, прошедший финал, получит грант в 1 млн рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, - рассказал руководитель проекта Алексей Комиссаров.

Напомним,что по итогам прошлого конкурса «Лидеры России» 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Отметим, что в финале первого конкурса оказались и 6 представителей Самарской области. Это советник губернатора Александр Кобенко, врио руководителя департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, а также представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

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