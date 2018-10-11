Пропавших в конце июля самарских подростков нашли в Санкт-Петербурге

11 Окт. 19:19 2018-10-11T19:19:05+03:00

Молодые люди доехали на попутках до северной столицы и остались там жить

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В Самарской области благополучно завершились поиски двоих пропавших подростков. Речь идет о 17-летнем жителе Новосемейкино Алексее Ц. и 15-летнем жителе села Водино Илье П. Напомним, 26 июля молодые люди ушли из дома, расположенного на улице Мира в Новосемейкино, и исчезли в неизвестном направлении.

Молодых людей долгое время разыскивали полицейские и волонтеры. А в сентябре они сами вышли на связь с родственниками через интернет. Родные подростков сообщили об этом в полицию, и к общению с ними подключились стражи порядка. Уговорить парней вернуться домой оказалось непросто, но полицейским все же удалось это сделать.

Как выяснилось, подростки все это время находились в Санкт-Петербурге, куда они добрались на попутном транспорте. По данным ГУ МВД по Самарской области, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось. В настоящее время юных путешественников вернули домой.