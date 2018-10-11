В Тольятти собираются построить трехзвездочную гостиницу за 277 млн рублей

11 Окт. 19:47 2018-10-11T19:52:26+03:00

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Территория опережающего социально-экономического развития Тольятти пополнится еще тремя новыми резидентами, в планах у которых создать на территории города производство по выпуску инновационных устройств пожаротушения, производство по изготовлению гидравлических ремонтно-соединительных хомутов и построить трехзвездочную гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Инвестиции в первый проект составят 28 миллионов рублей. Планируется, что благодаря ему появятся 20 новых рабочих мест. Инвестиции во второй проект составят 23,6 миллионов рублей. Производство хомутов позволит создать также 20 рабочих мест.

Что касается третьего проекта - трехзвездочная гостиница международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS, то в него планируется вложить 277 миллионов рублей. Открытие данного отеля должно не только поспособствовать развитию внутреннего туризма, но и позволит создать около 45 новых рабочих мест.