В Самаре отопление дали почти в 98% жилых домов

11 Окт. 22:11 2018-10-11T22:11:37+03:00

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В Самаре продолжается поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к отоплению. На данный момент тепло есть в 97,7% многоквартирных домов (10023 из 10260). Что касается соцучреждений, то они отапливаются уже на 99,8%. Пока тепло не дали в двух объектах культуры, но сделать эта планируется в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что с 10 октября в Самаре работает "горячая линия" по вопросам, связанным с проблемами подключения отопления. Жители города могут обращаться со своими жалобами по телефонам районных администраций и департамента городского хозяйства и экологии. Часть телефонов "горячейй линии" будут принимать звонки круглосуточно, а часть - только в рабочее время. Со списком номеров можно ознакомиться здесь.