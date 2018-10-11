Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет

11 Окт. 22:54 2018-10-11T22:54:46+03:00

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Вечером в четверг, 11 октября, в районне поселка Варламово в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там под колесами автомобиля "Лада Приора" погибли двое телят, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, водитель легковушки не успел среагировать, когда на дорогу внезапно выбежали телята. Он заметил молодых бычков слишком поздно на неосвещенном участке проезжей части и на полном ходу сбил их. После этого легковушка вылетела с дороги в кювет. Удар был такой силы, что у автомобиля смяло всю переднюю часть кузова, а животные погибли на месте.

Помимо телят, в этом ДТП пострадала еще и пассажирка "Приоры". Пожилая женщина получила травмы спины. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.