2018-10-11T22:54:46+03:00
Происшествия

Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет

Также в ДТП пострадала пассажирка легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: syzran-small.ruФото: syzran-small.ru
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 11 октября, в районне поселка Варламово в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там под колесами автомобиля "Лада Приора" погибли двое телят, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, водитель легковушки не успел среагировать, когда на дорогу внезапно выбежали телята. Он заметил молодых бычков слишком поздно на неосвещенном участке проезжей части и на полном ходу сбил их. После этого легковушка вылетела с дороги в кювет. Удар был такой силы, что у автомобиля смяло всю переднюю часть кузова, а животные погибли на месте.

Помимо телят, в этом ДТП пострадала еще и пассажирка "Приоры". Пожилая женщина получила травмы спины. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей