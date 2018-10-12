2018-10-12T07:45:02+03:00
Происшествия

Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей

Садисты заставляли жертву расстаться с деньгами утюгом, паяльником и плоскогубцами
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В суде садисты свою вину не призналиВ суде садисты свою вину не призналиФото: Из архива "КП"
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Вчера областная прокуратура сообщила о приговоре суда двум самарцам 34 и 40 лет. Рассматривалось дело о жестоком вымогательстве. В минувшем марте в квартире на пр. Юных Пионеров в Самаре злоумышленники заставляли жертву отдать банковскую карту и сообщать пин-код от нее. Получив отказ, они садистски отобрали «пластик», избив и связав хозяина ремнем. Садисты нанесли потерпевшему тяжелые травмы и ожоги, используя плоскогубцы, раскаленный утюг и паяльник. Мужчина выжил, его здоровью нанесли тяжелый вред. Улов жестокие грабители получили мелкий, на счету оказалось 4 800 руб

Вину садисты так и не признали.

- Одного из них приговорили к 10 годам и одному месяцу колонии особого режима, а другого — к восьми годам строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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