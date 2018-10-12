Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-12T08:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия Роскосмоса проведет проверку самарского РКЦ "Прогресс", на котором была произведена ракета-носитель "Союз-ФГ". Напомним, в четверг, 11 октября, она должна была доставить корабль "Союз МС-10" с экипажем на борту на Международную космическую станцию, однако во время старта произошла авария - отключились двигатели второй ступени. К счастью, экипаж корабля - космонавт Сергей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - не пострадал. Спасательная капсула с ними приземлилась в Казахстане.

- Для выяснения причины аварии на ракете-носителе "Союз-ФГ" моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия, - сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, было решено пока приостановить пуски всех ракет "Союз-ФГ". Их тоже ждет проверка.