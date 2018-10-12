В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-12T08:41:11+03:00

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Вечером в четверг, 11 октября, в Ленинском районе Самары произошло «пьяное» ДТП. Там в районе дома № 7 по улице Владимирской нетрезвая женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 врезалась в припаркованный Suzuki.

По словам активистов «Ночного патруля», автоледи не только совершила ДТП, но еще и оскорбила приехавших на место происшествия сотрудников ГИБДД. По предварительным данным, в результате пьяных «покатушек» самарчанки никто не пострадал. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.