В Самарской области мужчина из ревности убил супругу

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-12T09:11:16+03:00

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Недавно в одном из домов села Спасское Приволжского района было найдено тело женщины с многочисленными травмами. Как выяснили полицейские, погибшая – 33-летняя местная жительница. Ее труп нашла соседка, которая пришла ее проведать. Женщина рассказала, что видела дома ее мужа, но потом он ушел. Правоохранители предположили, что к совершению данного преступления может быть причастен именно супруг погибшей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину нашли. Он сознался в содеянном. По версии правоохранителей, между супругами произошла ссора на почве ревности. Словесная перепалка быстро переросла в избиение женщины. Мужчина несколько раз ударил ее кулаками и ногами по голове и туловищу, а также нанес кухонным ножом поверхностные резаные раны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении 31-летнего мужчины, который работает в частном охранном предприятии, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». К слову, ранее он уже был судим за кражу.