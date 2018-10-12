2018-10-12T10:00:44+03:00
Общество

В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе

Школьницу поместили в реабилитационный центр
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девятиклассница распространяла в соцсетях угрозы в отношении одноклассниковДевятиклассница распространяла в соцсетях угрозы в отношении одноклассниковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Полицейские выявили в 57 регионах России более 500 несовершеннолетних, которые распространяли через социальные сети контент с призывами к насилию в школах.

К примеру, в Тюменской области ученик 11 класса средней школы намеревался совершить противоправные действия в отношении одноклассников. Его отправили в социально-реабилитационный центр.

Похожий случай произошел и в Самарской области. Здесь ученица 9 класса публиковала в одной из соцсетей аналогичные угрозы.

Как выяснили полицейские, в школе девушка ведет себя замкнуто и со сверстниками не общается, проводя все свободное время в интернете. После проведенной в отношении школьницы проверки было решено поместить ее в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» в Новокуйбышевске.

- В центре с девушкой будут работать психологи. Там она проведет не менее 10 дней. Не исключено, что в дальнейшем школьница отправится на реабилитацию в ГБУ Самарской области «Областной центр социальной помощи семье и детям», - сообщили в пресс-службе МВД России.

В настоящее время полицейские продолжают выявлять тех, кто распространяет в интернете материалы, негативно влияющие на несовершеннолетних, и пресекать их деятельность.

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