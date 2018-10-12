2018-10-12T10:06:41+03:00
Умные вещи

Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала

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Компания «МегаФон» обеспечила качественное внутреннее покрытие в помещениях торгового центра «Аврора» в Самаре. После монтажа дополнительных антенн средняя скорость мобильного интернета выросла до 40-50 Мбит/с.

Размещение оборудования связи прямо внутри зданий – необходимость для многих современных сооружений из стекла, бетона и других материалов, ослабляющих внешний радиосигнал. Поэтому специалисты МегаФона планомерно обеспечивают внутреннее покрытие самых посещаемых торговых центров Самары. В прошлом году качество связи было значительно улучшено в ТЦ «Космопорт», «МЕГА», «Парк Хаус», «Вива Ленд». В 2018-м работы ведутся еще в нескольких центрах, а в «Авроре» абоненты МегаФона уже могут пользоваться результатами работы оператора.

«Для многих самарских абонентов ежедневный выход в Сеть так же привычен, как и сами визиты в торговые центры. Посетители ТЦ открывают на смартфонах сайты магазинов, уточняют цены, переписываются в соцсетях с друзьями. И хотят, чтобы интернет был доступен абсолютно в любом месте. Поэтому мы и разрабатываем уникальные технические решения для каждого здания, где бывают тысячи наших клиентов», – рассказывает директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

На всей территории «Авроры» – от подвальных помещений до крыши – теперь доступен не только мобильный интернет 3G, но и запущена скоростная сеть 4G. По результатам замеров, скорость доступа достигает 40-50 Мбит/с. В часы наибольшей нагрузки и в предпраздничные дни, когда в интернет одновременно выходят сотни посетителей ТЦ, скорость составляет в среднем 15-20 Мбит/c, что также вполне комфортно для серфинга и работы большинства интернет-сервисов.

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