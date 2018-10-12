Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-12T10:29:38+03:00

В регионе продолжаются разбирательства по громкому уголовному делу

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В Самарском областном суде вчера, 11 октября, продолжился процесс по делу Андрей Покровенкова, которого обвиняют в убийстве троих детей. Напомним, что молодой человек из села Лозовка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал в квартире зажженные спички - 4-месячные близнецы Рома и Милана, а также двухлетний Егор погибли, жену 26-летнего парня и других детей удалось спасти.

- Накануне по делу продолжился допрос свидетелей. После его окончания показания дал сам Покровенков, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в суде.

Обвиняемый своей вины в содеянном не отрицает. По версии следствия, он хотел "уменьшить" семью, чтобы сократить расходы, также среди мотивов - получение нового жилья.

Уже на следующем заседании стороны должны озвучить свои позиции - состоятся прения. Наказание злоумышленнику грозит серьезное, вплоть до пожизненного срока.

Напомним, что трагедия произошла вечером 14 февраля. Свидетелем страшного пожара стала половина небольшого села. Подробности преступления читайте на сайте "Комсомолки".

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