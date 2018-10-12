2018-10-12T10:53:09+03:00
Общество

На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло

Такие же объявления появятся и в Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дома неплательщиков "украсят" объявлениями с суммами их долгаДома неплательщиков "украсят" объявлениями с суммами их долгаФото: Архив "КП"
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Самарские теплоэнергетики придумали новый способ борьбы с неплательщиками за горячую воду и тепло. Они теперь будут развешивать на подъездах домов объявления о сумме долгов жителей. Об этом сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

Акция пройдет с 10 октября по 10 ноября в Самаре и Тольятти. Ее целью является сокращение задолженности населения, которая на данный момент составляет 378 миллионов рублей. Также в рамках этой акции в офисах обслуживания клиентов повятся плакаты с информацией о том, что ждет злостных неплательщиков.

- Каждый неплательщик должен понимать, что, затягивая оплату по счету, он теряет возможность решить вопрос с реструктуризацией долга. Компания вынуждена идти на крайние меры: обращаться в суд, привлекать судебных приставов и коллекторов, - сказал директор самарского филиала "Т Плюса" Константин Дзюин.

Как отмечают в компании, они привлекают к решению проблем с должниками не только суды и коллекторов, но и сами устраивают вместе с приставами рейды по их домам. За крупный долг у неплательщиков могут арестовать имущество, личный автотранспорт или запретить выезд за пределы страны.

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