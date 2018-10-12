2018-10-12T11:07:38+03:00
Происшествия

В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова

Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неизвестный водитель управлял мопедом синего цвета, имеющим повреждения с правой стороныНеизвестный водитель управлял мопедом синего цвета, имеющим повреждения с правой стороныФото: Архив "КП"
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В среду, 10 октября, примерно в 8:50 на улице Чкалова в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, неизвестный водитель, двигаясь на мопеде по улице Мичурина от Чкалова в сторону Полевой, напротив дома № 100 по улице Чкалова сбил 18-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть в неположенном месте. Девушка получила различные травмы и была доставлена в больницу. Что касается водителя мопеда, то он скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД объявили его в розыск. Предположительно, девушку сбили на мопеде синего цвета, который имеет повреждения с правой стороны. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или располагает какой-либо информацией о скрывшемся водителе, сообщить об этом по адресу: улица Никитинская, 73а или звонить по телефонам: 8-937-987-37-77, 8-987-166-04-47 - отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС.

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