Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-12T11:53:19+03:00

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Суд вынес приговор 55-летнему жителю села Старое Юреево Кошкинского района, который обвинялся в убийстве односельчанки.

По версии следствия, 9 марта этого года мужчина находился у себя дома и распивал спиртные напитки. Вечером к нему присоединились две соседки. Одна из женщин воспользовалась тем, что хозяин жилища пьян, украла у него деньги и ушла домой. Однако мужчина быстро понял, что его обокрали и сам «вычислил» преступника. Расправа над злоумышленницей была быстра. Мужчина взял нож, пошел домой к соседке и потребовал вернуть похищенные деньги, однако получил отказ. После этого сельчанин достал из кармана нож и вонзил его женщине в сердце. Удар оказался смертельным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.