Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-12T13:16:48+03:00

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В Самаре владелец спортивного автомобиля Nissan GT-R выиграл суд против городской администрации. Дело в том, что в мае 2016 года иномарка, за рулем которой находился другой человек, попала в ДТП на улице Товарной. Спровоцировала аварию огромная яма, которая была скрыта под лужей. На тот момент размеры ямы составляли 5,6 м в длину, 70 см в ширину и 20 см в глубину.

«На момент аварии знаков, предупреждающих об опасности, и освещения не было. В результате удара автомобиль получил повреждения переднего и заднего бамперов, двух правых колес, правого порога, глушителя, защиты днища, КПП и топливного бака. Стоимость ремонта составила 2,5 млн рублей», - говорится в материалах уголовного дела.

В связи с этим владелец авто обратился в суд с требованием взыскать с МП «Благоустройство» сумму ущерба в 2,5 млн рублей, расходы по оценке ущерба в 12 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в 15,7 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что яма огромных размеров действительно имела место быть. Акт выявленных повреждений проезжей части был составлен сотрудниками ГИБДД. В отношении МП «Благоустройство» по данному факту было возбуждено административное дело. Кроме того, выяснилось, что выбоина на момент ДТП не была ограждена.

В связи с этим суд Октябрьского района Самары принял решение признать администрацию города виновной в причинении владельцу спорткара ущерба, что выразилось в ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию дорог. Однако исковые заявления самарца были удовлетворены частично, вместо 2,5 млн рублей с мэрии было решено взыскать 2,2 млн рублей. Чиновники попытались оспорить это решение в Самарском областном суде, но служители Фемиды оставили жалобу без удовлетворения.