На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-12T15:02:37+03:00

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Днем в пятницу, 12 октября, на въезде в Самару со стороны Новокуйбышевска произошла серьезная авария. Там столкнулись KIA, ВАЗ-2112 и погрузчик. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

В результате случившегося машины раскидало по всей проезжей части. Больше всего пострадала отечественная легковушка: у нее повреждены передняя и задняя части. Что касается погрузчика и иномарки, то у них разбиты только передние части. В аварии как минимум пострадал один человек.

- Все живые. KIA выпихнула «двенадцатую» под "воровайку", - рассказали свидетели аварии.

Отметим, что ДТП значительно осложнило движение по Южному шоссе.