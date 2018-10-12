В Самарской области ожидаются холодные ночи

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-12T14:18:57+03:00

Температура воздуха по ночам будет опускаться до -3 градусов

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Жителей Самарской области ждут довольно холодные ночи. По данным Приволжского УГМС, температура воздуха в ночное время суток будет опускаться до -3°C.

В ночь на субботу, 13 октября, местами по региону пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 4...-1 °C. Днем существенных осадков не предвидится. Воздух прогреется максимум до 10°C.

В ночь на воскресенье, 14 октября, температура воздуха составит 2...-3 °C. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров поднимутся до 5...10 °C.

В ночь на понедельник, 15 октября, местами по области ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха вновь уйдет в минус. По прогнозам синоптиков, на улице будет 2...-3 °C. Днем также ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит 5...10 °C.