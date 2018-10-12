Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-12T15:30:57+03:00

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Самарская область расширяет партнерские отношения с Беларусью. Сегодня, 12 октября, регион заключил соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью. Соответствующий документ в рамках V форума регионов Беларуси и России был подписан между губернатором Дмитрием Азаровым и председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником.

- Мы расширяем сотрудничество по сборке трамваев, подписали соглашение. Рассчитываем на открытие в Самарской области филиала предприятия по производству лифтов. У нас есть совместный потенциал в сфере сельского хозяйства, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также глава региона добавил, что Самарская область уже давно успешно сотрудничает с Беларусью. К примеру, специально к ЧМ-2018 были закуплены 100 автобусов МАЗ, которые перевозили болельщиков, а сейчас они работают на пассажирских перевозках. В планах у региона наладить с Беларусью авиасообщение. В частности, организовать регулярные рейсы между Минском и Самарой.