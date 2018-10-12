2018-10-12T15:54:25+03:00
Общество

В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку

Девушка не выходит на связь с родственниками с начала сентября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Нижегородской областиФото: СУ СК по Нижегородской области
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Правоохранители Нижегородской области разыскивают пропавшую 16-летнюю студентку техникума из города Урень Регину Ангарову. Стражи порядка полагают, что девушка может находиться в Самаре.

По предварительным данным, днем 2 сентября Регина вышла из дома по улице Попопа в городе Урень, где она проживала с родным братом и опекуном, а затем на улице Ленина села в вазовский автомобиль. После этого машина вместе с девушкой скрылась в неизвестном направлении. Сейчас правоохранители отрабатывают версию о том, что студентка сбежала из дома, чтобы выйти замуж по цыганским обычаям. Не исключено, что в настоящее время она может находиться в Самаре или Челябинске.

Приметы Регины: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы длинные темно-русого цвета, глаза карие.

Была одета: длинная юбка черного цвета, трикотажная кофта с длинным рукавом черного цвета, балетки коричневого цвета.

Сотрудники СУ СК по Нижегородской области просят всех, кто что-либо знает о пропавшей девушке, сообщить об этом по телефону: 8 920 069 59 87.

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