В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-12T16:04:27+03:00

Дорогу закроют на несколько дней из-за ремонта теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре из-за ремонта тепловых сетей перекроют еще одну дорогу. Речь идет об участке улицы Печерской протяженностью 50 метров в районе дома № 23 по улице Печерской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проезд там будет закрыт с сегодняшнего дня, 12 октября, до следующего вторника, 16 октября. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут своего следования.