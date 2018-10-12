В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
Ограничения связаны с ремонтом тепловых сетей
Дорогу закроют на несколько дней из-за ремонта теплосетейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре из-за ремонта тепловых сетей перекроют еще одну дорогу. Речь идет об участке улицы Печерской протяженностью 50 метров в районе дома № 23 по улице Печерской.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, проезд там будет закрыт с сегодняшнего дня, 12 октября, до следующего вторника, 16 октября. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут своего следования.
Временная схема ограничения движения по улице Печерской