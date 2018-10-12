У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-12T16:33:03+03:00

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У стадиона «Самара Арена» появилась собственная электронная система навигации. Теперь гости и жители города смогут через специальное приложение ознакомиться с картой стадиона, совершить виртуальный 3D-тур по спортобъекту, а также узнать последние новости о нем.

Данный сервис, который базируется на сигналах Wi-Fi сетей, маячков iBeacon, а также на данных об изменениях геомагнитного поля, акселерометра и гироскопа, разработали ФГУП «Спорт-Ин» и компания Indoors Navigation. Приложение доступно для смартфонов на ОС Android и iOS. Разработчики встроили в него аудиогид, который будет рассказывать об основных зонах стадиона, а также карты, которые помогут болельщикам добраться до «Самара Арены». Кроме того, в приложении предусмотрена функция поиска и проложения маршрута до необходимого сектора.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для тех болельщиков, которые не используют смартфоны, на втором этаже стадиона в секторах А и С установилии специальные сенсорные стойки, которые также помогут соориентироваться в пространстве.