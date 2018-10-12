2018-10-12T19:16:52+03:00
Общество

Чаще всего в Самарской области подделывают детали рулевого управления и привода

О незаконными производстве и обороте автокомпонентов на территории региона поговорили во время заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
Евгения ВАСИНА
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Чаще всего подделывают детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее.Чаще всего подделывают детали рулевого управления, привода, подвески, тормозной системы и прочее.Фото: Архив "КП"
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По данным полиции, от незаконного оборота промышленной продукции чаще всего страдает товарный знак ПАО «АвтоВАЗ» и других производителей автокомпонентов. Только за 9 месяцев этого года составлено 56 протоколов об административных правонарушениях за «незаконное использование товарного знака», наложено штрафов на сумму более 340 тыс. руб. За это же время выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции, из них: семь за "Производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции" и одно за «Незаконное использование товарного знака». Для борьбы с этими нарушениями регулярно проходят совместные проверки с участием правоохранительных органов и сотрудников служб безопасности промышленных предприятий.

Чаще всего в регионе подделывают детали рулевого управления, привода, подвески и тормозной системы. За 2017-2018 удалось закрыть одно незаконное производство и один склад контрафактного товара, а также установить 7 компаний и индивидуальных предпринимателей, распростанающих подделки. Возбуждено 5 административных дел, к отвественности привлекли 4 виновных. Им прошлось заплатить штрафов на сумму 60,7 тыс. руб. При этом было изъято поддельных автодеталей на общую сумму почти 12 млн. руб.

Благодаря взаимодействию с Самарской таможней в мае была задержана крупная партия китайских и казахстанских контрафактных авто частей. Ущерб от этой партии для LADA составил более 8 млн. руб.

В регион продолжат борьбу с контрафактом, под особый контроль возьмут торговые точки, которые уже попадались на продаже поддельных запчастей.

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