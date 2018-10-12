В Самаре в тройном ДТП пострадали два человека

12 Окт. 19:10 2018-10-12T19:20:04+03:00

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В пятницу, 12 октября примерно в 11:40 на 8 км автодороги Обход в Самаре произошло тройное ДТП. 28-летний водитель на машине КИА Рио ехал со стороны Новокуйбышевска в Самару. Молодой человек не рассчитал дистонию до машины, ехавшей впереди, и влетел прямо в ВАЗ 2112. От удара отечественная легковушка, под управлением 57-летнего водителя, выехала на «встречку». На полосе встречного движения она столкнулась с автомобилем Исузу, под управлением 39-летнего водителя.

В итоге срочная медицинская помощь потребовалась водителю КИА Рио и водителю автомобиля ВАЗ 2112, оба были доставлены в больницу.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.