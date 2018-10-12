Затраты на присвоение Курумочу второго имени возьмёт на себя аэропорт

12 Окт. 20:20 2018-10-12T20:20:34+03:00

В лонг-листе уже более 30 претендентов Фото: Архив "КП"

А имя будут олицетворение победы и достижений губернии

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В Самаре продолжают обсуждать возможность присвоить аэропорту Курумоч второе имя.

- В Общественной палате Самарской области прошёл круглый стол, где обсудили тему: имя какого человека будет присвоено аэропорту в рамках проекта "Великие имена России". В лонг-листе уже более 30 претендентов имён достойнейших: Королёв, Козлов, Устинов, и даже Репин... - отметили в Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

Примечательно, что бюджетные средства на проект "Великие имена России" и присвоение самарскому аэропорту второго имени тратиться не будут, это отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

- Присвоение дополнительного имени аэропортам не потребует правок в законодательство. Финансовые нагрузки, связанные с культурным оформлением терминалов и фасадов, возьмут на себя аэропорты, - добавил Виктор Сойфер.

Заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский добавил, что второе имя Курумоча – это олицетворение победы и достижений губернии.

- Оно станет важной составляющей туристических брендов Самарской области и основой культурных концепций оформления пассажирского терминала. Этот проект - прекрасная возможность популяризации нашей культуры, истории, - заключил Павел Покровский.