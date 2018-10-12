В Самаре трамвай сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

12 Окт. 20:57 2018-10-12T20:57:07+03:00

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В пятницу вечером в Самаре на пересечении улиц Ставропольская и Каховская под колеса трамвая попала женщина с ребенком. ДТП произошло около девяти часов вечера. Женщина с детским велосипедом и ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу и оказалась сбитой трамваем. Что именно произошло, сейчас предстоит выяснить специалистам. Известно, что ребенок в ДТП не пострадал, а вот на помощь женщине очевидцы вызвали спасателей и «скорую». Пострадавшую госпитализировали на машине реанимации.

На пересечении ул. Ставропольская и ул. Каховская трамвай сбил женщину.

- К сожалению, это произошло на наших глазах. Кто мне может объяснить, почему трамваи не пропускают пешеходов на пешеходных переходах? – восклицает очевидиц происшествия Юлия.

В деталях пришествия будут разбираться правоохранители. Из-за происшествия движение электротранспорта на этом участке было временно приостановлено.