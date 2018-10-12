2018-10-12T22:08:34+03:00
Происшествия

Житель Самарской области с приятелями инсценировал обыск чужой квартиры и вывез оттуда бытовую технику

Мужчина представился сотрудником полиции
Евгения ВАСИНА
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Суд отправил мужчину в колонию общего режима.Суд отправил мужчину в колонию общего режима.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне в суде было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Волжского района. Как сообщает прокуратура Самарской области, мужчину обвинили в совершении ограбления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия и причинением потерпевшим значительного ущерба.

Как было установлено судебным следствием, мужчина, совместно с тремя соучастниками, представился сотрудником полиции и проник в жилище супругов. Применяя насилие, он инсценировал обыск, потребовал у хозяев выдать ему деньги и наркотики. Но желаемого не получил. Когда злоумышленник погрузили в машину бытовую технику потерпевших и скрылись, предварительно он запретил перепуганным супругам рассказывать о проведенной «спецоперации».

В суде мужчина вину не признал, но государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства его виновности.

Суд признал мужчину виновным и на три года отправил его в колонию общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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