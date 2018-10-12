В Самаре на проспекте Кирова мужчина шагнул на «красный» и был сбит легковушкой

12 Окт. 22:28 2018-10-12T22:28:26+03:00

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В пятницу, 12 октября, около 22 часов на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Случилось это на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Стара-Загора.

По словам очевидцев. мужчина вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора. В итоге пешеход очутился под колесами ВАЗ 2110.

Мужчина остался жив, однако ему потребовалась скорая помощь медиков. Пешехода доставили в больницу.

- Из-за аварии движение затруднено в сторону улицы Стара-Загора, - добавляют очевидцы, а местные жители отмечают, что «красный» для пешеходов на этом светофоре горит 90 секунд, вероятно, мужчина просто устал ждать «зеленого».

В деталях проишествия теперь предстоит разобраться правоохранителям.